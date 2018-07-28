Montevideo Wanderers - Boston River rakamlar

Uruguay Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Montevideo Wanderers, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Boston River takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Ev sahibi Montevideo Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Boston River son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 545 kodlu maçı oynayanlar; Montevideo Wanderers galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Boston River galibiyet oranı 0.00.

Montevideo Wanderers son haftadaki Juventud müsabasında 1-2 yenildi.

Boston River, Danubio karşılaşmaında 0-3 yenildi.

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