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Haberler Futbol Fransa
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Montpellier: 0 - PSG: 4 MAÇ SONUCU

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Paris Saint-Germain (PSG), konuk olduğu Montpellier'yi 4-0 yendi

Montpellier: 0 - PSG: 4 MAÇ SONUCU

Ligue 1'de 37. hafta maçları sona erdi. PSG, Lionel Messi'nin 6 ve 20, Angel Di Maria'nın 26 ve Kylian Mbappe'nin 60. dakikada penaltıdan attığı gollerle galip geldi.

Lille ise milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in forma giydiği Nice deplasmanında 3-1 galip geldi.

Ligde son hafta maçları, 21 Mayıs'ta yapılacak.

AJACCIO, LIGUE 1'E YÜKSELDİ

Ligue 2'de sezonu lider tamamlayan Toulouse'dan sonra ikinci sırayı alan Ajaccio da Ligue 1'e yükseldi.

Auxerre, Paris ve Sochaux ise Ligue 1'e yükselebilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu üç takım arasındaki maçlardan galip ayrılacak taraf, Ligue 1'de 18. sırayı alacak ekiple play-off müsabakalarına çıkacak.

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