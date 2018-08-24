Montpellier - St Etienne rakamlar

Fransa Ligue 1 maçında Montpellier ile St Etienne, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 3 puanlı Montpellier 11. sırada bulunuyor, St Etienne 4 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Montpellier, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. St Etienne, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 116 kodlu maçı oynayanlar; Montpellier galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, St Etienne galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Montpellier son hafta oynanan Rennes maçında 1-1 berabere kaldı.

St Etienne, Lille karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Montpellier, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

St Etienne ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. St Etienne, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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