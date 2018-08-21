Morecambe - Northampton Town maçı öncesi rakamlar

Morecambe ve Northampton Town, 21 Ağustos 2018 Salı günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Morecambe son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Northampton Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; Morecambe galibiyet oranı 3.70, beraberlik oranı 3.30, Northampton Town galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Morecambe son haftadaki Luton Town müsabasında 1-3 yenildi.

Northampton Town, AFC Wimbledon karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Morecambe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Morecambe, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Northampton Town, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Northampton Town 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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