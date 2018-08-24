Morecambe - Oldham Athletic maçı öncesi rakamlar

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Morecambe, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Oldham Athletic takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 3 puanlı Morecambe 20. sırada bulunuyor, Oldham Athletic 5 puana sahip ve 13. sırada. Morecambe son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Oldham Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 321 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Morecambe kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Oldham Athletic sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Morecambe önceki hafta Kilmarnock mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Oldham Athletic ise Huddersfield Town karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Morecambe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Morecambe, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Oldham Athletic, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Oldham Athletic 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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