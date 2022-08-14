İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi. Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.