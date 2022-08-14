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Morutan, Pisa'daki ilk maçında iki asist yaptı!

Galatasaray'dan Serie B ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Olimpiu Morutan yeni takımıyla çıktığı ilk maçta iki asist yaptı! Oyuna 67. dakikada giren Rumen futbolcu uzatma dakikalarında biri kornerden iki golün hazırlayıcısı oldu

Morutan, Pisa'daki ilk maçında iki asist yaptı!

Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan ilk maçında göz doldurdu! Yaklaşık 10 gün önce kadar Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Morutan ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi.

İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi. Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

İtalyan temsilcisinin kiralama bedeli olarak Galatasaray'a 150 bin Euro ödeyecek. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Pisa, 5 milyon 500 bin Euro satın alma opsiyonuyla 31 Mayıs 2023'e kadar oyuncuyu transfer etme hakkına sahip.

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