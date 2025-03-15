Mother Mother, İstanbul'a geliyor

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön veren BKM, 2025’te de dünya starlarını Türkiye’de sevenleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kanadalı alternatif rock grubu Mother Mother, 22 Temmuz 2025’te Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak.

Mother Mother, Avrupa turnesinin startını Muse’dan hemen önce sahne alarak Stockholm'de vereceği açık hava konseri ile başlatacak ve yaz boyunca yeni albümleri 'Nostalgia'nın turnesi kapsamında birçok önemli festivalde sahne alacak.

Kanadalı alternatif rock grubu Mother Mother, Ryan Guldemond (vokal, gitar), Molly Guldemond (vokal, synth), Jasmin Parkin (vokal, klavye), Ali Siadat (davul) ve Mike Young’dan (bas) oluşuyor.

Bu yıl birlikteliklerinin 20'nci yılını kutlayacak olan Kanadalı alternatif rock müziğin fenomen grubu Mother Mother, 6 Haziran 2025’te yayınlanacak olan 10'uncu stüdyo albümleri 'Nostalgia'nın gelişini müjdeleyen 'Make Believe' adlı parçasını Parlophone/Warner Records etiketi ile yayınladı.