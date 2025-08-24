Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP Macaristan Grand Prixsi'nde zafer Marc Marquez'in oldu! - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP Macaristan Grand Prixsi'nde zafer Marc Marquez'in oldu!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı Macaristan Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 16:21 Güncelleme: 24.08.2025 - 16:21
        MotoGP Macaristan Grand Prixsi'nde zafer Marquez'in!
        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 14. etabı, başkent Budapeşte yakınlarındaki 4,08 kilometrelik Balaton Park'ta, 26 tur üzerinden düzenlendi.

        MotoGP'de 6 kez şampiyonluk yaşayan Marquez, bitiş çizgisini 42 dakika, 37 saniyelik süresiyle birinci sırada geçerek üst üste 7, sezonun 10. zaferine ulaştı.

        Red Bull KTM takımından İspanyol Pedro Acosta, liderin 4.314 saniye gerisinde ikinci, Aprilia ekibinin İtalyan pilotu Marco Bezzecchi ise Marquez'in 7.488 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

        Sezonun 15. yarışı Katalonya Grand Prix'si, 7 Eylül Pazar günü koşulacak.

        Pilotlar klasmanda ilk 5'teki isimler şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 455 puan

        REKLAM

        2. Alex Marquez (İspanya): 280

        3. Francesco Bagnaia (İtalya): 228

        4. Marco Bezzecchi (İtalya): 197

        5. Pedro Acosta (İspanya): 164

