Akaryakıt fiyatları son günlerin en çok araştırılan konularından biri konumunda. Kur fiyatlarındaki artış araç sahiplerini üzecek zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak motorine peş peşe gelen zammın ardından benzine indirim haberi geldi. Peki, zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 27 Ağustos 2022 motorin, benzin, LPG fiyatı son durum...