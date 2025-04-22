Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar beraberinde zam haberini getirdi. Benzine gelen arka arkaya zam sonrası motorine de zam geldi. Şu anda, motorinin kaç liraya yükseldiği merak ediliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar...