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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam geldi! Motorine ne kadar zam geldi? 23 Nisan 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir motorin litre fiyatı

        Motorine zam geldi! 23 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,88 dolardan işlem görüyor. Fiyatların yükselişinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerinin dozunu artırması ve ABD'nin ticaret politikalarına yönelik belirsizliklere ilişkin endişeler etkili oluyor. Tüm bu gelişmelerin ardından motorine de zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:32
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        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar beraberinde zam haberini getirdi. Benzine gelen arka arkaya zam sonrası motorine de zam geldi. Şu anda, motorinin kaç liraya yükseldiği merak ediliyor. Peki, motorine ne kadar ve ne zaman zam gelecek? İşte, detaylar...

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        MOTORİNE ZAM!

        Motorine 23 Nisan bugünden itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz günlerde benzine önce 81 kuruş, ardından da 97 kuruş zam yapılmıştı.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,97 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

        LPG litre fiyatı: 26,51 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,11 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,36 TL

        LPG litre fiyatı: 27,28 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46,08 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,51 TL

        LPG litre fiyatı: 27,02 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45,69 TL

        Motorin litre fiyatı: 46,17 TL

        LPG litre fiyatı: 27,12 TL

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