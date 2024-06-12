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        Haberler Bilgi Ekonomi MOTORİNE ZAM GELİYOR! Son dakika: 12 Haziran 2024 LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar?

        Motorin fiyatlarına zam geliyor! 12 Haziran motorin ve benzin fiyatları alış-satış tablosu

        Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Edinilen son bilgiye göre; motorine zam geliyor. Yurt genelindeki vatandaşlar için güncel benzin, motorin, LPG fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 12 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 14:55 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:55
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        Brent petroldeki yükselişin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Araç sahiplerini üzerecek bir haber motorinden geldi. Motorine, 1 TL'nin üzerinde bir artış bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatlarında son durum nedir? İşte, 12 Haziran 2024 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELİYOR!

        Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,11 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,16 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,41 TL

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,21 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39,26 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL

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        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,20 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,24 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 19,85 TL

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        İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,47 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,59 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL

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        AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

        FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT

        Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

        EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

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