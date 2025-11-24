Motorine zam sonrası indirim geliyor! Motorine ne zaman ve ne kadar indirim bekleniyor?
Motorine zam sonrası indirim sinyali geldi. Petrol fiyatları, yüzde 3'ün üzerindeki sert haftalık kayıpların ardından, Ukrayna'da olası barış ihtimali ve ABD'nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının kalkacağı ihtimallerinin piyasalarda değerlendirilmesiyle yatay seyrediyor. Peki, motorine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? İşte güncel motorin fiyatları ve detaylar
Motorine zam sonrası indirim geliyor. Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar beraberinde motorinin litre fiyatını etkiliyor. Bu kapsamda, motorine 25 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla indirim bekleniyor. Peki, motorine ne kadar indirim yapılacak? İşte, indirim öncesi güncel akaryakıt fiyatları
MOTORİNE ZAM SONRASI İNDİRİM GELİYOR
Motorine zam sonrası indirim bekleniyor. 22 Kasım Cuma günü motorine 1 lira 85 kuruş zam yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre; motorine 25 Kasım Salı gününden itibaren olmak üzere 2 lira 44 kuruş indirim bekleniyor.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54,29 TL
Motorin litre fiyatı: 59,05 TL
LPG litre fiyatı: 27,24 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54,45 TL
Motorin litre fiyatı: 59,18 TL
LPG litre fiyatı: 28,23 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 55,64 TL
Motorin litre fiyatı: 60,51 TL
LPG litre fiyatı: 27,93 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 55,34 TL
Motorin litre fiyatı: 60,21 TL
LPG litre fiyatı: 28,14 TL