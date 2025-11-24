Habertürk
Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam sonrası indirim! Motorine ne kadar indirim geldi? 25 Kasım 2025 motorin fiyatı ne kadar?

        Motorine zam sonrası indirim! Motorine ne kadar indirim geldi?

        Motorine zam sonrası indirim geldi. Petrol fiyatları, yüzde 3'ün üzerindeki sert haftalık kayıpların ardından, Ukrayna'da olası barış ihtimali ve ABD'nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının kalkacağı ihtimallerinin piyasalarda değerlendirilmesiyle yatay seyrediyor. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? İşte güncel motorin fiyatları ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:01
        1

        Motorine zam sonrası indirim geldi. Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar beraberinde motorinin litre fiyatını etkiliyor. Bu kapsamda, motorine 25 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim yapıldı? İşte, indirim ile güncel akaryakıt fiyatları

        2

        MOTORİNE ZAM SONRASI İNDİRİM GELDİ

        Motorine zam sonrası indirim geldi. 22 Kasım Cuma günü motorine 1 lira 85 kuruş zam yapılmıştı. Edinilen bilgiye göre; motorine 25 Kasım Salı gününden itibaren olmak üzere 2 lira 44 kuruş indirim geldi.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,29 TL

        Motorin litre fiyatı: 59,05 TL

        LPG litre fiyatı: 27,24 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 54,45 TL

        Motorin litre fiyatı: 59,18 TL

        LPG litre fiyatı: 28,23 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 55,64 TL

        Motorin litre fiyatı: 60,51 TL

        LPG litre fiyatı: 27,93 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 55,34 TL

        Motorin litre fiyatı: 60,21 TL

        LPG litre fiyatı: 28,14 TL

