Akaryakıt zammı haberleri, brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan dalgalanmalarla birlikte gündeme geliyor. Peş peşe uygulanan son iki zammın ardından motorin fiyatı 25 lirayı aştı. Motorine gelen 1 lira 7 kuruş zammın ardından bir zam haberi de benzin fiyatından geldi. 22 Ağustos Pazartesi gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarına zam geliyor. İşte, güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...