Antalya'da 28 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Sarılar Cumhuriyet Caddesi Çakalderesi yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice İnal'ın (35) kullandığı plakasız motosiklet ile S.K.’nın kullandığı 07 JB 848 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hatice İnal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

YAŞAM MÜCADELESİ 5 GÜN SÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre hayati tehlikesi bulunan Hatice İnal yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Hatice İnal'dan acı haber bu sabah saatlerinde geldi. Genç kadın 5 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberin ardından İnal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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