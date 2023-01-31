Motosikletli nereye park edecek?

İstanbul’da uzunca bir süredir tartışılan elektrikli scooterler ile ilgili ilk adımı Kadıköy Belediyesi atmış, kaldırımları işgal eden scooterlar toplanmıştı. Sadece 17 ve 18 Ocak’taki denetimlerde toplanan 150’den fazla scooter için 100 bin TL’ye yakın para cezası kesilmişti.

— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) January 26, 2023

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırımlarla ilgili atacakları adımın scooterlar ile sınırlı kalmayacağını belirterek "1 Şubat Çarşamba gününden itibaren kaldırımlara park ederek yayaların yürümesini engelleyen kurye firmaları, işletmeler ya da özel kişilere ait motosikletlerin kaldırımlar üzerinde park yapmalarına asla müsamaha gösterilmeyecektir” demişti.

— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) January 28, 2023

Başkan Odabaşı, daha sonra yaptığı açıklamada da yetkililerle motor park yerlerinin belirlenmesine dönük görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

SADECE KAPALI OTOPARKLARDA

Motosiklet kullanımının yaygın olduğu, belki de bu nedenle motosiklet ve ekipman mağazalarının da yoğun olduğu Kadıköy ilçesinde ikamet eden ya da yolu buraya düşen motosikletliler bu açıklamalardan sonra sosyal medyada “Peki nereye park edeceğiz” diye sordu. İnstagram ve Youtube’da motosiklet ile ilgili paylaşım yapılan kimi hesaplarda otopark yetersizliğinden şikayet edilirken İspark’ın da motosiklet kabul etmediği ileri sürüldü. Paylaşımlarda İspark’ın sitesindeki tüm otoparklar için motosiklet tarifesi de bulunduğuna işaret edildi. Ancak Habertürk’ün ulaştığı İspark yetkilileri, cadde üzeri ve açık otoparklarda güvenlik nedeniyle motosiklet kabul edilemediğini, motosiklet parkına uygun, etrafı çit ve duvarla çevrili otoparklarda, özellikle kapalı otoparklarda motosiklet parklanması yapılabildiğini söyledi.

MOTOSİKLETİ PARK EDİP YÜRÜMEK

Bu durumda mevcut otopark sayısı ihtiyacı karşılayabilecek mi? İspark’ın internet sitesindeki verilere göre Kadıköy’de 106 otopark bulunuyor. Ancak bu otoparkların çoğu açık ya da cadde üzeri park yerleri.

Harita üzerinde koyu pembe işaretli otoparklar Kadıköy’deki kapalı otoparkları gösteriyor. Bu durumda motosikleti ile Kadıköy’ün meşhur sahaflarına gitmek isteyen biri en yakın kapalı otoparkı 2.5 kilometre ötede bulabilecek. Bu da motosikletin park edilmesinden sonra yarım saatlik bir yürüyüş anlamına gelecek.

CADDELERDE MOTOSİKLETE ALAN

Hem kural ihlali yapmak istemeyen hem de güvenli şekilde aracını park etmek isteyen motosiklet kullanıcıları ise başta İtalya olmak üzere Avrupa’daki örnek uygulamaları işaret ediyor.

İtalya’da otomobilin çekileceği konusunda uyarı levhası olan bir motosiklet park yeri.

Motosiklet kültürünün uzun bir geçmişe dayandığı İtalya’da sorun cadde üzerinde ayrılmış alanlarda farklı seçeneklerle çözülmüş.

Otomobillerin de park edebildiği cadde üstü park yerlerinde motosikletlere de dikine park edilebilecek cepler ayrılmış.

Trafik akışının etkileneceği alanlarda ise motosikletler için caddeye paralel park yerleri çizilmiş. Öyle ki Google Maps’in “Street View” özeliği ile İtalya caddelerinde gezintiye çıkıldığında caddelerin kenarlarında park etmiş motosikletleri görmek mümkün.