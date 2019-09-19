Megakent'in sokaklarında motokaos!

İstanbulluların şikâyetlerinin büyük bir kısmı, trafikle ilgili... 'Drift' ve 'makas' atarak Megakent'i birbirine katan sürücülerin yol açtığı kazalar ve kargaşa, vatandaşları çileden çıkarıyor. Çile bununla da sınırlı değil tabii ki... Bu trafik canavarlarına ek olarak kendinden başkasını düşünmeyen, trafik ışık ve levhalarına aldırmayan, yolları ralli pistine çeviren, yayaların can güvenliğini hiçe sayanlar var...

Trafikte yaşanan bu curcuna beraberinde ocaklara ateş düşüren kazaları da getiriyor. Ama bir türlü ders alınmıyor. Bütün bunların yanında İstanbul trafiğinin bir de her geçen gün büyüyen motosiklet sorunu var...

MAĞDUR EDEN TARAF OLUYORLAR

Trafikte çoğu zaman araçların yol vermediği gerekçesiyle mağduriyetleriyle gündeme gelen motosikletliler, sürücülerden dert yanıyor. Ama son dönemde aralarındaki kural tanımaz sürücüler nedeniyle mağdur eden taraf oluyorlar. Özellikle kuryeler, paket servisi yapan, su ve tüp taşıyan motorlar, şikâyetlerin odağında yer alıyor.

Araçların arasında slalom yapan, kaldırıma çıkıp yaya geçitlerinden karşıya geçen, emniyet şeridinden süratle geçen motosikletlere dair son dönemde hemen her gün bir habere rastlamak mümkün.

Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye sokan kural tanımaz sürücüler, küçücük motorlara çok sayıda damacana sığdıran ve tehlike saçan su firmalarına ait motorlar, restoranların paket servisi yapan motosikletleri yaya yollarındaki parkları...

9 AYDA 18 KİŞİ ÖLDÜ, 4 BİN 252 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün motosiklet ve motorlu bisikletlere ilişkin yılın ilk 9 ayına (1 Ocak-15 Eylül 2019) ilişkin raporu, vatandaşların şikâyetlerini doğrular nitelikte. Temmuz 2019 itibarıyla İstanbul'daki motosiklet sayısı 325 bin 505... Yine rapora göre, söz konusu dönemde meydana gelen 3 bin 645 kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 252 kişi yaralandı.

Hava durumuna göre kazaların 3 bin 312'sinin açık havalarda yaşanması dikkat çekti. Bu da kazaların yüzde 90'ının açık havada yaşandığını gösteriyor. Yağmurlu havada 217, bulutlu havada 74 kaza yaşandı.

EN ÇOK HANGİ GÜN VE SAATTE KAZA OLUYOR?

Kazaların 2 bin 379'u gündüz, bin 196'sı gece, 67'si ise alacakaranlıkta meydana geldi. Raporda kazaların günlere göre dağılımı da yer aldı. Buna göre motosiklet kazalarının en çok perşembe, cuma ve cumartesi günleri yaşandığı görülüyor. Bu günleri salı, pazar, pazartesi ve çarşamba günleri izliyor. Ölümlü-yaralanmalı motosiklet kazalarının gün içindeki saatlerine bakıldığında ise, kazalar iş çıkışı olan 16.00-19.59 saatleri arasında yoğunlaşıyor. Bu saatleri 12.00-15-59, 20.00-23.59 saatleri izliyor. Bu kazaların yüzde 91'i herhangi bir geçit olmayan yerlerde meydana geliyor. Diğer yerler ise, yaya geçidi, kontrollü demiryolu geçidi, okul geçidi, kontrolsüz demiryolu geçidi.

KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN ASLİ KUSURLARI

Kazaya büyük çoğunluğu sürücülerin araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan kaynaklandığı görüldü. Raporda kazaya neden olan diğer kusurlar ise şöyle sıralandı:

"Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, Doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak, Arkadan çarpma, Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak, Şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak, Geçme yasağı olan yerlerden geçmek, Karşıdan karşıya geçişlerde trafik kurallarına uymamak, Yolcu indirme ve bindirme kurallarına uymamak, Taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürücü hareketlerde bulunmak, Trafik ışık ve işaretlerine uymamak, Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

MEGAKENT'İN EN ÇOK KAZA YAŞANAN NOKTALARI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün raporuna göre, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının yoğun olarak meydana geldiği yerler ise şöyle: Büyükdere Caddesi (77),Bağdat Caddesi (28),Sahil Kenedy Caddesi (25),Barbaros Bulvarı (25),Turgut Özal Bulvarı (24),D-100 (23) Alemdağ Caddesi (22),TEM (19),Vatan Caddesi (20),Dolmabahçe Caddesi (18),Halaskargazi Caddesi (18),Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (18),Şile Yolu (18),Nispetiye Caddesi (17).

“SÜRÜCÜ KUSUR ORANLARI GAYET AÇIK VE NET”

Özellikle kuryelerle birlikte gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen motosikletliler ve kazalara ilişkin değerlendirmede bulunan Sürüş teknikleri Uzmanı Ömer Faruk Topdemir, motosikletler, bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan ise yapılan basit hatalar yüzünden can kaybına neden olduğunu ifade etti.

Özellikle hızlı paket taşımacılığında kuryelerin çok fazla hız yaptığına dikkat çeken Topdemir, "Araç-motor kazalarının sürücü kusur oranlarıyla gayet açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da araç sürücüleri ile motosiklet sürücülerinin sıklıkla karşı karşıya gelmesine neden oluyor" dedi.

SÜRÜCÜLERİNİN YAPTIĞI BAZI HATALAR

Sürüş teknikleri Uzmanı Ömer Faruk Topdemir, sürücülerin yaptığı bazı hataları şöyle sıraladı:

- Araç kullanırken telefon kullanmak veya başka şeylerle meşgul olmak hem dikkati dağıtır hem de motosikletler gibi çevremizde hareket halinde olan nesneleri görmemizi engeller.

- Sinyal kullanımının olmaması veya eksik olması motosikletleri sıkıştırmaya ve hatta onlara çarpmaya neden olmaktadır.

- Ani şerit değiştirmek veya yol ayrımlarında kararsız kalmak motosikletlerin dengesini bozacak onların düşmesine veya hata yapmasına neden olacaktır.

- Motosikleti fark ettiği halde görmezlikten gelinmesi de sürücüleri olumsuz etkileyen faktörlerden olacaktır.

Ömer Faruk Topdemir

Ömer Faruk Topdemir, araç sürücülerinin ve motosiklet sürücülerinin yaptığı bu önemli hatalardan daha da önemlisinin İstanbul gibi metropol şehirlerde trafikten kurtulmak, daha çok paket servis yapmak, yemeği soğumadan götürebilmek ve sadece birkaç lira fazla kazanabilmek için hızlı çalışan motorcularımızın yapmış olduğu hatalar olduğunu vurguladı. Bu hataların önemli kazalara davetiye çıkardığı gibi kasksız korumasız motosiklet sürücülerinin de ölümlü kazalara sebep olduğunu kaydeden Topdemir, yapılan diğer yanlışları da şöyle sıraladı:

- Koruma kıyafeti kullanılmaması

- Aceleci ve hızlı olması

- Yolların dışına çıkarak yaya kaldırımlarının kullanılması

- Ters yön gibi kural hataları yapılarak trafiğin hiçe sayılması

- Araç aralarından hızlı geçişlerle her iki tarafı da tehlikeye sokması

- Sinyal ve uyarıcı ışık ikaz sistemlerinin eksik veya hatalı olması

- Motosikletlerin yıpranmış ve bakımsız olması

- Takip mesafelerine uyulmaması

- Cadde, sokak ve okul geçitlerine dikkat edilmemesi

- Trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması

- Motosiklet kullanırken aynı zamanda başka şeylerle uğraşılması.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Cem Seymen'in Twitter'da paylaştığı bir görüntü epey tartışıldı. Kaldırımda peşi sıra slalom yaparak ilerleyen motokuryelerin videolarını "Türkiye'de motorsiklet terörü var. Motora atlayan trafik kurallarından muaf oluyor" mesajıyla paylaşan Seymen'in bu tweet'i çok sayıda yorum aldı. Yorumlarda yetkililerin çözüm bulması gerektiği belirtilirken moto kuryelerin acele teslim baskısının da kural tanımazlığa neden olduğu görüşü dile getirildi. İşte bazı yorumlar:

- O çocukların şahsi motorları olsa asla böyle davdanmazlar. 3 kuruş kazanmak için, iş verenin çabuk gel, sıcak görür vb uygulaması denetlenmeli. Siparişten sonra yarım saat olayı kesinlikle hatalı. Yemeğin pişmesi 15 dk. Kuryeye ne kalıyor zaman.

- Videodan anladığım kuryelerden bahsediyorsunuz. Diğer motorsiklet sürücüleri bekliyor. O bakımdan genelleme yapmak yanlış.

- Cadde aralarındaki engellilerin geçebilmesi için alçaltılan yaya geçitlerini de kırmızı ışıkta karşıya geçmek ve U dönüşü yapmak için kullanıyorlar. Artık böyle yerlerden karşıya geçerken sadece sağa-sola değil, motor geliyor mu diye arkamıza da bakar olduk.

- Maalesef kural tanımaz motosiklet sürücüleri yüzenden motorsiklet kullananları da trafikte ciddiye almıyorlar bu yüzden acı kazalar yaşanıyor.

- Şehir içinde aşırı gürültü çıkararak motor kullananlar da var. Gece yarısı gök gürlemesi gibi bir ses çıkartarak şehrin dar caddelerinde motor kullanıyorlar. Gürültü çıkarmaktan ne zevk alıyorlar anlamıyorum. Şehir içinde silindir hacmi büyük motor kullanımı yasak olmalı.

- Bir motosiklet kullanıcısı olarak videodaki akrobasi hareketlerini yapmıyorum ancak ,4 tekerli magandalar tarafından yaşamım her gün tehdit altında ve inanın orada bekleyenlerin 2 tekeri olsa hepsi yapar,memleketin psikolojisi bu.

- Motosiklet değil kurye öncelikle. Türkiye’deki terörün adı Trafik, arabaların yaptığı kuralsızlıklar cana mal oluyor. Motor İstanbul’un trafik derdine çözümdür ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi motosiklet yolları ve motopark alanları yapmalı herkes güvenle kullanabilmeli.

ŞAMPİYON MOTORCU KAZADAN KURTULAMADI

Geçen yıllarda ocaklara ateş düşüren kazalarda motosiklet camiasını yasa boğan isimler de vardı. Türkiye şampiyonlukları bulunan motosiklet sporcusu İbrahim Yıldız, geçen yıl 7 Kasım'da gece E-5 Küçükçekmece'de arkasında arkadaşıyla seyir halindeyken kaza geçirdi. Kontrolden çıkan motosikletten düşen İbrahim Yıldız, kaza yerinde hayatını kaybederken, arkadaşı yaralandı.

'ALTIN ELBİSELİ ADAM' MOTOSİKLET DÜNYASINI YASA BOĞDU

Motosikletseverlerin sosyal medyada ilgiyle izlenen motosiklet test sürüşü ve eğitim videolarının "Altın Elbiseli Adam"ı Barkın Bayoğlu, 2017 yılında 25 Temmuz gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişindeki akılalmaz kazada hayatını kaybetti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa çıkışında gece saat 01.10'da meydana gelen kaza trajik bir şekilde meydana geldi. Emlak danışmanı Buğra Erdem, aracıyla Anadolu yönünde seyir halindeyken birden aracını durdurdu, o sırada araçta bulunan eşiyle tartıştı. Aracından indi ve yürüyerek karşı şeride geçti. Bu sırada köprüde motosikletiyle Avrupa yönüne seyir halinde olan Güvenli Motosiklet Sürüş Teknikleri Uzmanı Barkın Bayoğlu, Buğra Erdem'e çarptı. Bayoğlu kaldırıldığı hastanede, çarptığı emlak danışmanı Buğra Erdem ise olay yerinde hayatını kaybetti.