Mourinho'dan "psikolojik üstünlük" sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

"TEK DÜŞÜNCEM KAZANIP TUR ATLAMAK"

Eğer bu akşam tur atlayabilirsek bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor, yarı finale çıkarak iyi iş yapacaktır. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak.