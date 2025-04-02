Mourinho'dan "psikolojik üstünlük" sözleri!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.
"TEK DÜŞÜNCEM KAZANIP TUR ATLAMAK"
Eğer bu akşam tur atlayabilirsek bir sonraki rakibimiz Konyaspor olacak. Bu turnuvada hayalleri olan bir takım Konyaspor, yarı finale çıkarak iyi iş yapacaktır. Tur atlayan takımın bir sonraki turda işi zor olacak. Şu an bunu düşünmüyorum. Tek düşüncem bu akşamki maç ve kazanıp tur atlamak.
- Bugün kazanırsa Fenerbahçe'nin ligde psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünüyor mu?
Hayır, hem de hiç düşünmüyorum. Ligde üstünlük, her zaman lider olan takımdadır. 1 maçları fazla ve 6 puan öndeler. Psikolojik üstünlük her zaman en üst sıradaki takımda olur.