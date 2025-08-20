Mourinho'dan tek değişiklik!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica’yı konuk etti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 22.00’de başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert düdük çaldı. Daniel Siebert’in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Dominik Schaal yaptı.

JOSE MOURINHO’DAN TEK DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’in 2’nci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan maçın ilk 11’inde tek değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam Yusuf Akçiçek’in yerine Mert Müldür’e görev verdi. Cenk Tosun ise sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı. REKLAM Sarı-lacivertli ekip sahaya şu ilk 11 ile çıktı: “İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran”

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHAYA İLK 11’DE ÇIKTI Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli ekibe konuk oldukları maça ilk 11’de başladı. Portekiz ekibinin ilk 11’inde şu isimler yer aldı: “Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Barrenechea, Rios, Aurnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis”

KADIKÖY’DE 12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ ÇALDI Fenerbahçe’nin Benfica’yı konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çaldı. Sarı-lacivertli ekibin evinde 4374 gün sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalmış oldu. Fenerbahçe son olarak Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal ile play-off turu maçına çıkmıştı. REKLAM

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica ile oynadığı mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Öte yandan Portekiz ekibi Benfica’yı ise yaklaşık 200 taraftar destekledi. BAKAN BAK VE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı maçı yerinde izledi. Stadyuma gelen Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.