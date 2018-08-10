Mouscron Peruwelz - Antwerp maçı rakamları

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Mouscron Peruwelz, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Antwerp takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Mouscron Peruwelz son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Antwerp, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Mouscron Peruwelz kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Antwerp sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Mouscron Peruwelz son haftadaki AS Eupen müsabasında 4-0 yenildi.

Antwerp ise Anderlecht maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Mouscron Peruwelz, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Antwerp ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Antwerp, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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