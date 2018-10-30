Mouscron Peruwelz - KAA Gent maçı heyecanı

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Mouscron Peruwelz, 30 Ekim 2018 Salı günü KAA Gent takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. 6 puanlı Mouscron Peruwelz 14. sırada bulunuyor, KAA Gent 20 puana sahip ve 6. sırada. Mouscron Peruwelz, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. KAA Gent son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 427. İddaa'da Mouscron Peruwelz kazanır 4.30, berabere biter 3.60, KAA Gent kazanır 1.45 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Mouscron Peruwelz son haftadaki AS Eupen müsabasında 4-0 yenildi.

KAA Gent ise Genk karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Mouscron Peruwelz, 1 gol attı ve 6 gol yedi.

KAA Gent, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KAA Gent 14 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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