On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. On Numara'da 1 ile 80 arasındaki numaralı toplardan 22 tane şanslı rakam belirleniyor. Kuponunda aynı kolonda 10 bilen talihliler büyük ikramiyeyi kazanıyor. On Numara'da en son Erzincan, Muğla ve Yalova'dan 10 bilen 3 talihli büyük ikramiyeyi aralarında paylaştırmıştı. 19 Ağustos 2019 On Numara çekilişine dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI 19 AĞUSTOS 2019

ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 AĞUSTOS: 06 - 08 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 30 - 33 - 45 - 46 - 55 - 61 - 63 - 66 - 70 - 71 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre bu hafta Erzincan Merkez, Muğla Ortaca ve Yalova Merkez'den 3 talihli 10 bilerek kişi başı 84 bin 973 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle: