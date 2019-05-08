Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MPİ Şans Topu 8 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı! Sonuçları sorgulamak için tıkla.

8 Mayıs MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda 934. hafta çekilişi yapılan ve 6 bilen büyük ikramiyeyi kazandığı 8 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte 8 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

şans topu

Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 8 Mayıs Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

ŞANS TOPU 8 MAYIS SONUÇLARI:

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz tıklayınız...

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 1 MAYIS: 7 - 17 - 26 - 28 - 29 + 7

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre İstanbul Beykoz'dan bir kişi 5+1 bilerek 637 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. Diğer  ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:637.003,50 TL
5 bilen kişi sayısı :16Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.981,35 TL
4+1 bilen kişi sayısı :312Kişi başına düşen ikramiye tutarı:204,30 TL
4 bilen kişi sayısı :2.557Kişi başına düşen ikramiye tutarı:33,20 TL
3+1 bilen kişi sayısı :8.513Kişi başına düşen ikramiye tutarı:12,75 TL
3 bilen kişi sayısı :75.839Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,90 TL
2+1 bilen kişi sayısı :67.854Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,40 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
196.943Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
2,90 TL
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gaziantep'te dört ayaklı civciv dünyaya geldi
YAŞAMYeni doğan civcivi görenler inanamıyor
'Uykudan feragat ettiren lezzet'
YAŞAM'Uykudan feragat ettiren lezzet'
Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor
YAŞAMBurası Kapadokya değil!
Canlı canlı ahtapotu yemeye çalışan Çinli blogger pes dedirtti
YAŞAMÇinli blogger pes dedirtti!
4 kız babası Simon Hooper fenomen oldu!
YAŞAM4 kız babası interneti salladı
Hobbit evlere Rusya ve Ukrayna'dan yoğun talep
YAŞAMSivas'ın Hobbit evlerine Rus ilgisi
Fenomenlerin sırlarını ortaya çıkardı
YAŞAMFenomenlerin sırlarını ortaya çıkardı
Malatya’da Ramazan’ın olmazsa olmazı ‘yassı kadayıf’
YAŞAMMalatya’da Ramazan’ın olmazsa olmazı!
Rize'nin eğitim tarihine ışık tutan müze
YAŞAMEğitim tarihine ışık tutan müze
İzmirli arkadaşları Zimbabveli İsa'nın yeni ailesi oldu
YAŞAMZimbabveli İsa İzmir'i çok sevdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X