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        Haberler Gündem MSB: 1 PKK'lı terörist teslim oldu - Güncel haberler

        MSB: 1 PKK'lı terörist teslim oldu

        Milli Savunma Bakanlığınca Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 19:07 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:07
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        "1 PKK'lı terörist teslim oldu"
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        MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
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