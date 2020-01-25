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HaberlerGündemMSB: Depremin ardından kriz masaları oluşturuldu

MSB'den Elazığ'daki depreme ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturulduğunu duyurdu. Deprem sonrasında ilk olarak 1 genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibi Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Batman’da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ’a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ’da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’nda ve Genelkurmay Başkanlığı’nda kriz masaları oluşturuldu. İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepler alındı. İhtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler hızlı bir şekilde görevlendirildi.

İlk olarak 1 genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibi Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Batman’da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ’a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi.
Devletimizin kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda 1’i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 adet nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesi planlandı. Bu kapsamda; Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya’da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ’a ulaştırılması sağlanacak.

Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

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