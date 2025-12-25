MSB işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: MSB 1113 işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılında 1.113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak iller arasında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Balıkesir, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Muğla, Sivas, Afyonkarahisar ve Yalova da yer alıyor. MSB 1113 işçi alımı başvuruları İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki MSB işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1.113 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!
Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 1.113 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak ve adaylar ilan edilen kontenjanlara göre başvurularını gerçekleştirecek.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
MSB işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, sistemde yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek için başvuru yapabilecek.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE MESLEKLER
MSB 1.113 sürekli işçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde gerçekleştirilecek.
Alımlar iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayansçı gibi birçok meslekte yapılacak.