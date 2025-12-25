Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSB İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI: MSB 1113 işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        MSB işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: MSB 1113 işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılında 1.113 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak iller arasında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Balıkesir, Kayseri, Mersin, Diyarbakır, Erzurum, Adana, Muğla, Sivas, Afyonkarahisar ve Yalova da yer alıyor. MSB 1113 işçi alımı başvuruları İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleşiyor. Peki MSB işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSB işçi alımı başvurularının bitmesine kısa süre kaldı. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Yayınlanan ilanda başvuru şartları, kontenjan bilgileri ve sürece ilişkin önemli detaylara yer verildi. Peki, 1113 MSB işçi alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        2

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 1.113 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

        Millî Savunma Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 1.113 sürekli işçi alımı yapacak.

        Başvurular 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak ve adaylar ilan edilen kontenjanlara göre başvurularını gerçekleştirecek.

        MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        MSB işçi alımı başvuruları, 22–26 Aralık 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, sistemde yer alan ilanlardan yalnızca bir iş yeri ve bir meslek için başvuru yapabilecek.

        İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
        • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
        • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
        • Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
        • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
        • Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
        • Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
        • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
        4

        MSB İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER VE MESLEKLER

        MSB 1.113 sürekli işçi alımları İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ, Sakarya, Eskişehir, Kayseri, Çanakkale, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Konya, Niğde, Afyonkarahisar, Mersin, Muğla, Kocaeli, Sivas, Kütahya, Amasya, Adana ve Yalova illerinde gerçekleştirilecek.

        Alımlar iş güvenliği uzmanı, uçak elektronik sistemleri bakım onarımcısı, aşcı, kuru temizleme, fırın işçisi, kalorifer tesisat onarımcısı, sıhhi tesisatçı, boyacı ve badanacı, motorcu, ofset baskı operatörü, kaynakçı, elektrikçi, iş makinaları operatörü (hafif), camcı, saatçi, bahçivan ve fayansçı gibi birçok meslekte yapılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Nişanlı çift hayatını kaybetti
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen güzel haber!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir