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        Haberler Gündem MSÜ sonuçları açıklandı! Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? MSÜ sonuç sorgulama ekranı

        MSÜ sonuçları açıklandı! MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı

        3 Mart'ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Beklenenden erken açıklanan sınav sonuçları, öğrenciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, MSÜ sınav sonucu nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:37
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        3 Mart'ta gerçekleştirilen MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavı için adaylar bir süredir heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM, MSÜ sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, binlerce öğrencinin beklediği MSÜ sınav sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

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        MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        3 Mart'ta yapılan MSÜ sınavının sonuçlarının 28 Mart'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir son dakika haberi geldi ve MSÜ sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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        MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

        MSÜ sınav sonuçlarına ulaşmak isteyenler, ÖSYM'nin sitesinden erişim sağlayabilir.

        MSÜ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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