Milli Savunma Üniversitesi’ne adım atma hayali kuran adaylar için heyecan dorukta. 23 Şubat’ta tamamlanan MSÜ 2025 sınavının sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren tercih süreci başlayacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, bu yıl da adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları’na, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO’ya başvurabileceği bu süreçte, tercih kılavuzu adaylara rehberlik edecek. İşte güncel bilgiler...