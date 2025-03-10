MSÜ taban puanları belli oldu mu? İşte MSÜ taban puanları ile başarı sıralaması
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen binlerce aday, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın ardından gözlerini sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM takvimine göre 18 Mart'ta açıklanacak sınav sonuçları, Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşmek isteyen öğrenciler için kritik bir dönemin başlangıcı olacak. Adaylar, tercih sürecinde taban puanlar ve kontenjanlarla ilgili güncel bilgileri dikkatle takip ediyor. İşte tercih süreci ve MSÜ taban puanları...
Milli Savunma Üniversitesi’ne adım atma hayali kuran adaylar için heyecan dorukta. 23 Şubat’ta tamamlanan MSÜ 2025 sınavının sonuçları 18 Mart’ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren tercih süreci başlayacak. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanlar ve kontenjanlar, bu yıl da adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Kadın ve erkek adayların Harp Okulları’na, yalnızca erkek adayların ise Astsubay MYO’ya başvurabileceği bu süreçte, tercih kılavuzu adaylara rehberlik edecek. İşte güncel bilgiler...
MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.
MSÜ TABAN PUANLARI 2024
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396
KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929
KHO SÖZEL 342,96547
HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO SAYISAL 389,34501
KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140
KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876
ASTSUBAY MYO ADAYLAR
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848
MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.