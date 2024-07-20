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        Haberler Bilgi Ekonomi MTV 2. taksit son ödeme tarihi: 2024 MTV 2. taksit son ödemesi ne zaman, ödeme nasıl yapılır?

        MTV 2. taksit son ödeme tarihi: 2024 MTV 2. taksit son ödemesi ne zaman?

        Temmuz ayının sonuna gelinirken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme tarihi araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İlk taksit ödemeleri Ocak ayında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayı içinde alınacak. İşte 2024 MTV 2. taksit son ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 19:29 Güncelleme: 20.07.2024 - 19:33
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        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme tarihleri, Temmuz ayı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. 1 Temmuz tarihinde başlayan MTV ödemesinin son ödeme tarihi merak konusu oldu. Peki, "2024 MTV 2. taksit son ödemesi ne zaman, ödeme nasıl yapılır?" İşte 2024 Temmuz MTV 2. taksit ödemelerinin sona ereceği tarih...

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        MTV BORCU NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

        MTV taksit ödemeleri; Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi gib.gov.tr (Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

        - Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile

        - Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

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        - Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile anlaşmalı bankaların şubelerinden,

        - Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

        PTT iş yerlerinden, tüm vergi dairelerinden yapılabiliyor.

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        MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihi itibarıyla başladı.

        MTV ödemelerinde son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olacak.

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