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Mu varyantı ile ilgili son durum

Koronavirüs pandemisinde; Alfa, Beta, Gamma ve Delta derken, son olarak Mu varyantı gündemde. Peki Türkiye'de de görülen Mu varyantı ile ilgili neler biliniyor? Yayılma hızı ya da aşıya karşı direnci nedir? Türkiye'de son haftalardaki aşı, vaka ve ölüm oranları ne anlama geliyor? Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, Mu varyantı ile ilgili merak edilenleri ve Türkiye'deki son durumu haberturk.com için değerlendirdi. Burçak Orçun'un haberi...

Mu varyantı ile ilgili son durum

İlk olarak Ocak 2021’de Kolombiya’da tespit edilen Mu varyantı şimdiye kadar Türkiye de dahil en az 40 ülkede tespit edildi. Mu'nun DSÖ tarafından izlenmesi gereken varyantlardan bir tanesi olarak değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Virüs bu kez de bizi endişelendiren noktada, yani bizim hücrelerimize yapıştığı yerde değişiklik yaptı. Bu, virüse hızlı yayılma avantajı sağlayabilir" dedi.

Mu varyantının Delta varyantı kadar hızlı yayılıp yayılmadığı konusunda daha fazla zamana ve araştırmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Ertuğrul "Şu anda klinik tablo açısından çok büyük bir fark yok" dedi. Prof. Dr. Ertuğrul, Mu'nun Güney Afrika varyantı Beta'nın bir üst versiyonu gibi nitelendirildiğini belirterek "Beta varyantına karşı vektör aşı olan AstraZeneca Oxford aşısının etkinliğinde çok ciddi düşüş vardı. Burada da bu tür şeyleri yaşayabiliriz" dedi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Etkinlikte düşme etkinlik yok anlamına gelmiyor yine de aşılar hastaneye yatışları ve ağır enfeksiyon geçirme olasılığını azaltmaya devam ediyor" uyarısında da bulundu.

"GİDİŞAT KÖTÜ"

Türkiye'deki aşı, vaka ve ölüm oranlarını değerlendiren Prof. Dr. Ertuğrul "Önümüzdeki süreç sağlık çalışanları açısından zor, toplumsal açıdan üzücü geçecek gibi görünüyor. Çünkü şu anda kısıtlamalar ortadan kalkmış durumda, insan hareketliliği maksimum arttı ve ciddi sayıda aşı olmayan insan var" şeklinde konuştu. Mevcut ortamın influenza ve diğer solunum yolları virüsleri için de çok uygun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Genel olarak gidişat kötü" dedi.

PANDEMİDEN ENDEMİYE

Pandemiden çıkılsa bile özellikle kış aylarında maske kullanımına devam edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Bülent Ertuğrul riskli gruplara grip aşısını da önerdiğini ifade etti. Ertuğrul "2022 yılının sonuna doğru direkt virüsün kendisine yönelik bir tedavi gelmesiyle, hem aşı hem tedavi ile elimiz daha güçlenmiş olur. Hastalık pandemi evresinden çıkarak endemik bir hastalığa, mevsimsel bir hastalığa dönüşür" şeklinde konuştu.

"KOMEDİ VE TRAJEDİ"

İstanbul'da hafta sonu düzenlenen aşı karşıtlığı mitingine de değinen Prof. Dr. Ertuğrul mitingin Türkiye tarihinde bir komedi ve trajedi olarak yerini aldığını ifade etti. Bülent Ertuğrul "İnsanların bilimsellikten uzaklaştıkları zaman nerelere gidebileceklerinin bir örneğidir bu. Hurafelerin boş inanışların insanları nerelere sürüklediğini görüyoruz" dedi. Prof. Dr. Bülent Ertuğrul "Hastanemizde 22 yaşında gencecik bir anneyi kaybettik, bebeğini bir kez bile kucağına alamadan yaşamını yitirdi. Gebeliği döneminde yan etki yapabilir korkusuyla aşı olmamıştı. Söylenecek sözün tükendiği yer" ifadelerini kullandı.

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