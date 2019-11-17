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Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayında! İşte oyuncu kadrosu ve konusu

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen diziseverler hem komik hem de çok mutlu oldukları sahnelerin olduğunu söylediler. İşte Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı

Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 

 

MUCİZE DOKTOR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali patolojiye alınmaktan mutsuzdur. Nazlı onu cerrahiye döndürmek için elinden geleni yapar. Ama Ferman aldığı kararın dimdik arkasında durur, Adil Hoca da başka bir şeyi amaçlayarak sessiz kalır. Bir hastanın ailesi Ali’yi ameliyatlarında isteyince beklenmedik bir cerrahiye dönme fırsatı doğar. Ancak her şeyden önce, hangi bölümde çalışırsa çalışsın, Ali’nin hayatla ilgili alması gereken bir ders vardır.

MUCİZE DOKTOR 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

YAPIM: MF YAPIM
YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU
YÖNETMEN: YUSUF PİRHASAN
SENARYO: PINAR BULUT & ONUR KORALP
TÜR: DRAM

 

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