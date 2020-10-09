Mucize Doktor dizisinin son bölümünde; Adil Hoca'nın rahatsızlığı herkesi üzer. Doruk, Ali'ye tepki gösterir ve Nazlı ile uğraşmaya devam eder. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Mucize Doktor 33. yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

MUCİZE DOKTOR 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Beklenmeyen bir komplikasyon Adil’in iyileşme sürecini fazlasıyla uzatır. Maalesef tek uzayan şey o değildir. Ferman’ın koruyucu ailelik başvurusu reddedilince bebeğin de belirsiz bir tarihe kadar yurtta kalacağı ortaya çıkar.

Ama Adil’in yıllar yılı kendisi için yaptıklarını hatırlayan Ali ne yapar eder ve kardeşini yurtta yalnız bırakmamanın bir yolunu bulur. Ne var ki; bu da fazlasıyla ekstrem bir çözümdür, herkes Ali’ye karşı çıkar. Ama Ali ne pahasına olursa olsun kardeşinden ayrılmayacaktır.