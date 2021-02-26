Mucize Doktor bu akşam ekranlara gelen 51. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



MUCİZE DOKTOR 51. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Adil Hoca’sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı’yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır.

Diğer taraftan Ali ve Nazlı’nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali’yle ilgili kendi yüreğini arar. Aynısını Tanju’yla süratle yakınlaşan Beliz’le ilgili Ferman da yapar.

Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 52. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...