Mucize Doktor 5. son bölümde yine heyecan yüksekti. Ali, ölen abisine benzeyen çocuğun yaşaması için elinden geleni yaptı ve bunu başardı. Nazlı, Ferman ile Beliz'in evleneceği dedikodusu ile yıkıldıktan sonra bizzat Ferman'dan öyle bir şey olmadığını duyması ile rahatladı. Ali ise Nazlı'dan hoşlanmaya başladığını farkına varıyor. Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı ve 5. son bölüm özeti haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir.

Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır.

Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.