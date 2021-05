EZGİ ASAROĞLU - EZO

18 Haziran 1987 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nda lisans yapan oyuncu, ilk çıkışını 2004 yılında aynı zamanda ilk TV deneyimi olan "Bir Dilim Aşk" adlı dizi ile yaptı. Takip eden yıllarda kariyerine çeşitli dizi (Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece...) , kısa metraj film (ödüllü What's Love Doing in the Mountains) ve reklam projeleriyle devam eden oyuncunun ilk sinema tecrübesi, 2007 yılında çekilmeye başlanan Avusturya-Fransa ortak yapım ödüllü film For a Moment Freedom (2008) ile oldu. 30 uluslararası ödülü olan filmde canlandırdığı karakterle yurtdışında da başarı kazanan, birçok sinema eleştirmeni ve yazarının dikkatini çeken Ezgi Asaroğlu, filmin 2010 Oscar Ödülleri için Avusturya’nın Oscar aday adayı olması ile kariyerine artı kattı Asaroğlu, “Kampüste Çıplak Ayaklar” ve "Acı Aşk" filmlerinin ardından, En Mutlu Olduğum Yer filmi ile bir kez daha beğeni topladı. Leyla ile Mecnun dizisi sonrasında Yağmurdan Kaçarken dizisiyle televizyon ekranlarında; Aşk Kırmızı , Cennetten Kovulmak , Sağ Salim 2 gibi sinema filmleriyle de beyazperdedeki yerini korudu. Aşk Kırmızı filmiyle oyunculuğuna dair aldığı övgüler artarken, başrolünü üstlendiği bir diğer film Cennetten Kovulmak da 50. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi film Ödülü"nü alırken, Ezgi Asaroğlu da filmdeki rolüyle Dublin Silk Road Film Festivali'nden "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüyle döndü.En son sinema filmi Sağ Salim 2 gişedeki başarısına devam ederken, ünlü oyuncu O Hayat Benim adlı yeni dizisinin çekimlerine başladı. Dört sezon boyunca FOX ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı 75 ülkede de büyük başarı yakalayan dizi, 131. bölümüyle final yaptı. Ezgi Asaroğlu Mucize Doktor dizisinde bipolar bir karakter olan Ezo rolüyle FOX ekranlarında seyirciyle buluşuyor.