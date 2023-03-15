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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı
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Müdür okula gitmedi, eve gelen arkadaşları acı gerçekle karşılaştı

Muğla'da, bir okulda müdür olan Nalan Soylu, işe gitmeyince merak edip eve gelen arkadaşları acı gerçekle karşılaştı

Son dakika: Müdür okula gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı
İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan okul müdürü Nalan Soylu (54), evinde ölü olarak bulundu.

Fethiye Vali Recai Güreli İlkokulu Müdürü Nalan Soylu, sabah saatlerinde okuldaki mesaisine gitmedi. Müdürün okula gelmemesinden şüphelenen ve kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları, Soylu'nun evine gitti.

Uzun süre kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Soylu'nun sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soylu'nun acı haberi okuldaki öğretmen arkadaşları başta olmak üzere tüm eğitim camiasını yasa boğdu. Ekiplerin olay yeri incelemelerinin ardından Soylu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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