Müge İplikçi'den 'Sil Baştan'

'Kül ve Yel', 'Cemre' gibi romanlarıyla tanınan yazar Müge İplikçi, hüzünlü ve bir o kadar da muzip bir hikâyeyle okurlarının karşısına çıkıyor.

İplikçi silinip yeniden yazılan kaderlerin diyarından bir kesit sunduğu yeni romanı 'Sil Baştan' Can Yayınları etiketiyle kitapçılarda.

Usta yazarın anlattığı kaderlerde hepimize ait bir ses ve o sese dair sözcükler var. O sese yazılmış falların bile zaman zaman çaresiz kaldığı bir gerçekliği sarsıcı bir dille anlatıyor Müge İplikçi.



Temizlik takıntılı bir edebiyat öğretmeni olan Nebiye her yerde toz görüyor, sildikçe çoğalıyor toz, peşini bırakmıyor. Tozdan kaçarken tozla kaplanan Nebiye'nin öyküsünde herkes kendinden bir şeyler bulacak.

KİTAPTAN



"Koca gar binasının içindeki sabah yoğunluğu bir süre sonar Nebiye’yi yutarken Simitçi Hacer, uzun uzun baktı Nebiye’nin arkasından. Sanki bir şey söyleyecekmiş de söyleyememiş gibi. 'Neyse dönünce söylerim,' gibi başını salladı. Sonra, 'Hiç dönmeyecek ki,' dercesine gözleri garın sabah ışıklarına takıldı kaldı. Çok değil ama...

'Ver bakalım abla şuradan bize iki simit,' diyen yorgun ve coşkulu yolcu çiftin gencecik sesine kadar. Genç kadının adının Serin olduğunu duydu duymasına ama bu ad, nedense Hacer’e o anda hiçbir şey ifade etmedi. Konuşmaları da... 'O kadar çok aradım ki, ne oldu acaba...' diye gara karışan cümleyi ise duymaması mümkün değildi. Ancak o sırada garı çınlatan bir polis sireni her şeyi sise buladı. Görüntü buğulandı, sesler tozlandı."