Müge İplikçi'den 'Sil Baştan'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müge İplikçi'den 'Sil Baştan'

Yazar Müge İplikçi'nin silinip yeniden yazılan kaderlerin öyküsünü anlattığı yeni romanı 'Sil Baştan' çıktı

Müge İplikçi

'Kül ve Yel', 'Cemre' gibi romanlarıyla tanınan yazar Müge İplikçi, hüzünlü ve bir o kadar da muzip bir hikâyeyle okurlarının karşısına çıkıyor.

İplikçi silinip yeniden yazılan kaderlerin diyarından bir kesit sunduğu yeni romanı 'Sil Baştan' Can Yayınları etiketiyle kitapçılarda.

Usta yazarın anlattığı kaderlerde hepimize ait bir ses ve o sese dair sözcükler var. O sese yazılmış falların bile zaman zaman çaresiz kaldığı bir gerçekliği sarsıcı bir dille anlatıyor Müge İplikçi.

Temizlik takıntılı bir edebiyat öğretmeni olan Nebiye her yerde toz görüyor, sildikçe çoğalıyor toz, peşini bırakmıyor. Tozdan kaçarken tozla kaplanan Nebiye'nin öyküsünde herkes kendinden bir şeyler bulacak.

KİTAPTAN

"Koca gar binasının içindeki sabah yoğunluğu bir süre sonar Nebiye’yi yutarken Simitçi Hacer, uzun uzun baktı Nebiye’nin arkasından. Sanki bir şey söyleyecekmiş de söyleyememiş gibi. 'Neyse dönünce söylerim,' gibi başını salladı. Sonra, 'Hiç dönmeyecek ki,' dercesine gözleri garın sabah ışıklarına takıldı kaldı. Çok değil ama...
'Ver bakalım abla şuradan bize iki simit,' diyen yorgun ve coşkulu yolcu çiftin gencecik sesine kadar. Genç kadının adının Serin olduğunu duydu duymasına ama bu ad, nedense Hacer’e o anda hiçbir şey ifade etmedi. Konuşmaları da... 'O kadar çok aradım ki, ne oldu acaba...'  diye gara karışan cümleyi ise duymaması mümkün değildi. Ancak o sırada garı çınlatan bir polis sireni her şeyi sise buladı. Görüntü buğulandı, sesler tozlandı."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Patrick Melrose'un öyküsü tamamlanıyor
KÜLTÜR-SANATPatrick Melrose'un öyküsü tamamlanıyor
Türk - Rus Klasik Müzik Festivali
KÜLTÜR-SANATTürk - Rus Klasik Müzik Festivali
Genç girişimcinin olağanüstü hikayesi
KÜLTÜR-SANATGenç girişimcinin olağanüstü hikayesi
Kölelikten imparatorluğa
KÜLTÜR-SANATKölelikten imparatorluğa
Bakanlık nerelere yatırım yapıyor?
KÜLTÜR-SANATBakanlık nerelere yatırım yapıyor?
Tansu Çiller'in figürü Madame Tussauds'da sergileniyor
KÜLTÜR-SANATKıvanç Tatlıtuğ'dan sonra sıra onda
Loreena McKennitt Türkiye'de 3 konser verecek
KÜLTÜR-SANATTürkiye'de 3 konser verecek
En çok dinlenen 'anne' şarkıcılar
KÜLTÜR-SANATEn çok dinlenen 'anne' şarkıcılar
Özel tiyatrolara yardım rekoru kırıldı
KÜLTÜR-SANATÖzel tiyatrolara yardım rekoru kırıldı
Romeo ve Juliet aşklarını bu kez Congresium'da yaşayacak
KÜLTÜR-SANATRomeo ve Juliet yeniden Ankara'da!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X