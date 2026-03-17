        Muğla'da çalındı, 21 yıl sonra Van'da bulundu | Son dakika haberleri

        Muğla'da çalınan traktör, 21 yıl sonra Van'da bulundu

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde 21 yıl önce çalınan traktör, Van'ın Edremit ilçesinde jandarma atlı ekipleri tarafından bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 17:56
        Muğla'da çalındı, 21 yıl sonra Van'da bulundu
        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çalınan traktör, 21 yıl sonra Van'ın Edremit ilçesinde jandarma atlı ekipleri tarafından bulundu.

        Yatağan ilçesinde 2005 yılında çalınan traktör için sahibi, jandarma ve polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. O tarihten bu yana aranan traktör, Van’ın Edremit ilçesinde görev yapan Jandarma Atlı Timleri'nin devriyesi sırasında şüphe üzerine yapılan kontrolle tespit edildi.

        Boş arazide terk edilmiş halde bulunan traktörün plaka sorgusunda, plakanın başka bir araca ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine motor ve şasi numarası üzerinden yapılan detaylı incelemede, traktörün 21 yıldır çalıntı olarak arandığı belirlendi.

        Traktör, işlemlerin ardından sahibinin torununa teslim edildi. Traktörü teslim alan kişi, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Bulunan traktörün görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanal medya hesabından da paylaşıldı.

