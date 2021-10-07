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Muğla'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'da çöp kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü
Çöp kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü
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AA

Turan Ş. idaresindeki 48 AGL 090 plakalı Fethiye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Pazaryeri Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Kaan Solak'ın (21) kullandığı 48 KS 993 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kamyonun altına sıkışan Solak, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince çıkarıldı.

112 Acil Servis ekibi tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Solak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.​​​​​​​

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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