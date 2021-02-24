Muğla'da kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla havadan saha denetimi yapılacak

AA

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda, ruhsatsız yapılaşmayla mücadele kapsamında kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kaçak Yapılarla Mücadele Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, korunan alanlarda ve çevresinde kaçak yapılaşmayla mücadele edilmesi ve saha denetimlerinin artırılması amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde, kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla helikopter ve drone ile saha denetimleri yapılacak.

Kaçak yapılaşmayla mücadelede taviz verilmeyeceği kaydedilen toplantıya, Vali Tavlı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil katıldı.