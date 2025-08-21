Habertürk
        Muğla'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Muğla'da orman yangını

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 01:15 Güncelleme: 21.08.2025 - 01:15
        Muğla'da orman yangını
        Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        #Muğla
        #orman yangını
        #haberler
