Muğla'daki yeni endemik bitki türüne 'Balan Sümbülü' ismi verildi

Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, zeytinyağı üreticisi Buse Topçuoğlu, 2020'de bulduğu bir bitkinin fotoğraf ve örneklerini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım'a ulaştırdı.

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Balan Sümbülü olarak adlandırılan bitki türü hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım, Muğla'nin Leopoldia cinsi için oldukça önemli bir alan olduğunu belirterek, "Yeni keşfedilen 'Balan Sümbülü' ile cinsin dünyadaki tür sayısı 30'a, Türkiye'de de 16'ya yükseldi. Türkiye'deki endemik 'Leopoldia' tür sayısı da 9'a çıkmış oldu. Bu bitkiyi isminden de anlaşılacağı üzere 'Leopoldia buseana'yı keşfeden Buse Hanım'ın ismine atfettik" ifadelerini kullandı.