Muğla'da olay, saat 07.30 sıralarında Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BAR İŞLETMECİSİ ATEŞ EDİP KAÇTI DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet (22) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Acet ve kurşunların isabet ettiği Azim Can Nas (24), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.