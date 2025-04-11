Muğla Bodrum'da yaşayan kaptan Ömer Deniz Kocadon, kızı P.N.K. (17) ve kızının arkadaşı B.Y.B. (17) ile 28 Haziran 2024'te kent merkezinde faaliyet gösteren mekana eğlenmeye gitti.

16 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün tutuklu sanık Kocadon, 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra avukatları katıldı. Avukatların ve tutuklu sanığın savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Ömer Deniz Kocadon'a 16 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararın ardından Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bugün suça maruz bırakılan çocuk ile birlikte gerçek adalet mücadelesinde önemli bir aşamayı geride bırakmış bulunuyoruz. Kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen suçların yargılanması sürecinde karşılaşılan tüm zorluklara rağmen, dirençle ve kararlılıkla çocuğun mücadelesinde yerimizi aldık. Bu davada, olay tarihinde 39 yaşındaki bir yetişkin erkeğin, 16 yaşındaki bir çocuğa karşı gerçekleştirdiği cinsel istismar suçu karşısında, failin kendi yakınları tarafından başlatılan tüm yıldırma, karalama ve yalnızlaştırma kampanyalarına rağmen, mağdur çocuk ve annesi asla sessiz kalmadı ve hukuk mücadelesinden vazgeçmedi" ifadelerini kullandı.