Bodrum'da tarihi eser operasyonunda 1 gözaltı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 tabanca ve çok sayıda mühimmat ile tarihi eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan İ.Ç.'nin, evinin karşısındaki konteyner içerisinde tarihi eser bulundurduğu ve kiracısı olan N.B.'nin evinin altındaki depoda ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı olarak baskın yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; ekiplerce yapılan aramalarda, 2 seramik vazo, 1 toplu tabanca, 2 havan, 1 kepçe, 4 bakır biblo, 1 çatal ve kaşık, 1 tepsi, 1 ruhsatsız tabanca, 41 tabanca fişeği ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Ekipler gözaltına alınan İ.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-11 22:38:31



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