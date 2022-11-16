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Tek başına umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Tek başına umuda yolculuğa çıkan kaçak göçmen kurtarıldı


Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botla umuda yolculuğa çıkan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bir kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında, Datça açıklarında lastik bot içinde bir kaçak göçmen bulunduğu ihbarı aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmen, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2022-11-16 18:32:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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