Bodrumspor ilki yaşadı

BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor, son 3 maçtır galibiyete hasret kalınca bu sezon ilk kez Play-Off hattından çıktı.
İlk sezonunu geçirdiği ligin flaş takımı olup 5 haftayı lider tamamlayan, ardından aylardır zirve yarışını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 3 haftada çöktü. Son 3 karşılaşmada Pendikspor'a 3-0, Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olarak Altaş Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Muğla temsilcisi, dün haftanın kapanış sınavında Manisa FK'nın Altınordu'yu deplasmanda 3-1 yenmesiyle kendisini ilk kez Play-Off barajının dışında buldu. Manisa FK, 23 puanla 7'nci sıraya yükselirken 22 puanda kalan Bodrumspor, Play-Off barajının dışında 8'inciliğe geriledi. Devrenin bitimine 4 maçın kaldığı ligde cumartesi günü düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek Bodrum, yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2022-11-29 11:40:02
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