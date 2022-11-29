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Bodrumspor ilki yaşadı

DHA

Bodrumspor ilki yaşadı


BODRUM (Muğla), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor, son 3 maçtır galibiyete hasret kalınca bu sezon ilk kez Play-Off hattından çıktı.
İlk sezonunu geçirdiği ligin flaş takımı olup 5 haftayı lider tamamlayan, ardından aylardır zirve yarışını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, 3 haftada çöktü. Son 3 karşılaşmada Pendikspor'a 3-0, Tuzlaspor'a 3-1 mağlup olarak Altaş Denizlispor'la 0-0 berabere kalan Muğla temsilcisi, dün haftanın kapanış sınavında Manisa FK'nın Altınordu'yu deplasmanda 3-1 yenmesiyle kendisini ilk kez Play-Off barajının dışında buldu. Manisa FK, 23 puanla 7'nci sıraya yükselirken 22 puanda kalan Bodrumspor, Play-Off barajının dışında 8'inciliğe geriledi. Devrenin bitimine 4 maçın kaldığı ligde cumartesi günü düşme hattındaki Gençlerbirliği'ni konuk edecek Bodrum, yeni bir çıkış yakalamaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2022-11-29 11:40:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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