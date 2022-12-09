Bodrumspor seri yakalama peşinde

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BODRUM, (DHA) SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenip 3 maçlık galibiyet hasretine son veren ve 25 puanla yeniden Play-Off potasına yükselen Bodrumspor, Altınordu deplasmanına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu bir sınava çıkacaklarını belirterek, "Amacımız seri galibiyetler yakalayıp üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırmak. Altınordu karşılaşması kolay olmayacak. Rakibimizin de mutlak 3 puana ihtiyacı var. Çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Kendi adımıza iyi hazırlandık. İzmir'den istediğimiz sonucu alarak döneceğiz. Kalan 3 maçı maksimum puanla geçip devreyi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2022-12-09 11:22:02



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