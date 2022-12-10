Fethiyespor seriyi sürdürecek

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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FETHİYE (Muğla), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Erhan Altın yönetiminde üst üste evinde Pazarspor ve Kırklarelispor'u 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Fethiyespor, yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşılaşacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Ömer Tolga Güldibi görev yapacak. Fethiyespor'da kart cezalıları Rıdvan ile İlyas, Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Fethiyespor, 21 puanla 11'inci basamakta yer alıyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2022-12-10 12:21:34



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