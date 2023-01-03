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İnşaat işçisi Kenan'ın öldürülmesinde tutuklu sayısı 6 oldu

DHA

İnşaat işçisi Kenan'ın öldürülmesinde tutuklu sayısı 6 oldu


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'kan davası' nedeniyle inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın (20) öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alınıp, tutuklandı. Cinayete ilişkin tutuklu sayısı, 6'ya yükseldi.
Plaja giden 2 kişi, 29 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Bodrum-Güvercinlik yolu kenarındaki ormanda erkek cesedi gördü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Üzerinde şort, kırmızı tişört ve terlik olan kişinin, başının arkasından tabancayla vurulduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölen kişinin, Bodrum'da inşaatta çalışan, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı Kenan Uzunay olduğu tespit edildi. Uzunay, 30 Ağustos'ta Patnos'ta toprağa verildi.
İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER
Çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin izine ulaştı. İncelemede şüphelilerin, şehir dışında olduğu tespit edildi. Eş zamanlı olarak Burdur, İzmir ve Isparta emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Adresleri belirlenen M.D., F.K. İzmir'de; S.C., Y.E. Burdur'da ve N.C. Isparta'da gözaltına alındı. 5 şüpheli, Bodrum Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada ifadeleri alınan şüphelilerin, 14 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Patnos'ta keserle akrabaları olduğu öğrenilen kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni N.C.'nin intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğü ortaya çıktı.
TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Olay günü şüphelilerin Turgutreis'te yaşayan Kenan Uzunay'ı telefonla arayıp dışarı çağırdığı ve olay yerine götürerek öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Neden öldürdünüz?' sorusunu yanıtsız bırakan şüphelilerden bazılarının yüzlerini kapattığı görüldü. Adliyeye 2 Eylül'de sevk edilen 5 şüpheliden Y.E. ile S.C., adli kontrolle serbest bırakılırken, M.D., F.K. ve N.C. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma, Kenan Uzunay cinayetinde suça iştirak ettiği gerekçesiyle dün eş zamanlı olarak Ağrı ve Burdur'da A.C., V.C. ile E.C.'yi gözaltına aldı. Bodrum'a getirilen 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-01-03 14:36:00

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